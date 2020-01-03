2020-01-03T10:28:25+03:00
Общество

На Кубани стартовала реализация программы «Земский учитель»

В сельские школы региона хотят привлечь более ста педагогов
Виталий КАРНАУХ
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Особая нехватка кадров сейчас в селах Адлеровского и Лазаревского районов Сочи.Особая нехватка кадров сейчас в селах Адлеровского и Лазаревского районов Сочи.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Ранее Владимир Путин выступил с инициативой создания программы «Земский учитель» по аналогии с уже запущенной «Земский доктор». Это, по мнению президента, поможет сократить дефицит кадров в сфере школьного образования.

Согласно программе, педагогам предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей. При этом отработать в сельской местности специалисту предстоит от трех до пяти лет.

– В сельские школы Кубани планируется привлечь 103 педагога. Выплата (1 млн рублей – прим. ред.) не носит целевого характера и может быть израсходована учителем по его усмотрению, – рассказали в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

В планах регионального министерства летом этого года проведение конкурсного отбора и заключение трудовых договоров. Осенью педагоги получат выплаты.

По данным ведомства, правила конкурсного отбора и список вакансий в школах края уже утвержден. Особая нехватка кадров сейчас в селах Адлеровского и Лазаревского районов Сочи. Также дефицит педагогов в Новороссийске, Геленджике, Славянском и Северском районах, Темрюке, Кореновске, Хадыженске и Абинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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