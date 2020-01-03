В новогодние выходные кубанские росгвардейцы раскрывают кражи

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:01:20+03:00

За два дня они задержали нескольких граждан по подозрению в воровстве

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Так, сегодня сотрудники Росгвардии отличились в Кореновске. Около 05:40 утра к росгвардейцам, находившимся на патрулировании на Ростовском шоссе, обратилась женщина. Она сообщила, что положила на стойку бара телефон, а через некоторое время он пропал.

На место происшествия сразу же направились сотрудники вневедомственной охраны. По горячим следам они раскрыли кражу и прямо на месте инцидента задержали мужчину, совершившего хищение телефона. Его личность была установлена при просмотре записи с камер видеонаблюдения. Им оказался 39-летний житель Кореновска, находящийся, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленника передали правоохранителям для расследования дела.

Также в Анапе сотрудники Росгвардии задержали гражданина по подозрению в совершении кражи.

В одном из центральных гипермаркетов неизвестный мужчина пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар. Он спрятал продукты питания и средства личной гигиены в рюкзак. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

На сигнал «Тревога» прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и задержали злоумышленника.

Его личность установили. Вором оказался 26-летний местный житель. Анапчанина передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU