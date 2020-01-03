2020-01-03T13:01:20+03:00
Карта Кубани

В новогодние выходные кубанские росгвардейцы раскрывают кражи

За два дня они задержали нескольких граждан по подозрению в воровстве
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
После задержания сотрудники Росгвардии передали злоумышленников полицейским.После задержания сотрудники Росгвардии передали злоумышленников полицейским.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Так, сегодня сотрудники Росгвардии отличились в Кореновске. Около 05:40 утра к росгвардейцам, находившимся на патрулировании на Ростовском шоссе, обратилась женщина. Она сообщила, что положила на стойку бара телефон, а через некоторое время он пропал.

На место происшествия сразу же направились сотрудники вневедомственной охраны. По горячим следам они раскрыли кражу и прямо на месте инцидента задержали мужчину, совершившего хищение телефона. Его личность была установлена при просмотре записи с камер видеонаблюдения. Им оказался 39-летний житель Кореновска, находящийся, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленника передали правоохранителям для расследования дела.

Также в Анапе сотрудники Росгвардии задержали гражданина по подозрению в совершении кражи.

В одном из центральных гипермаркетов неизвестный мужчина пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар. Он спрятал продукты питания и средства личной гигиены в рюкзак. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

На сигнал «Тревога» прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и задержали злоумышленника.

Его личность установили. Вором оказался 26-летний местный житель. Анапчанина передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Горячем Ключе в горящем доме погиб пенсионер
В новогодние выходные кубанские росгвардейцы раскрывают кражи
В 2019 году на кубанское здравоохранение потратили 3,9 млрд рублей
На Кубани стартовала реализация программы «Земский учитель»
Труп мужчины нашли в Пашковском микрорайоне Краснодара
На Кубани на капремонт образовательных учреждений направят более 770 млн рублей
В Краснодаре стая бездомных собак загрызла пса
В Краснодаре в аварию попал новый троллейбус
Министр здравоохранения Кубани принял роды у жительницы Сочи
В Анапе росгвардейцы задержали мужчину, который не заплатил за колбасу в магазине
На Красной Поляне открыли для катания новую трассу
Под Новороссийском сгорели 5 грузовиков и два самосвала
На Кубани водителя с поддельным путевым листом будут судить
В Адлере "семерка" врезалась в дерево, двое пострадали
Кубанские вина впервые поставили в Финляндию
На Кубани мать с пятилетней дочкой отравились угарным газом
300 тысяч кубанцев приняли участие в новогодних гуляниях
Первый пожар января: в Краснодаре сгорел дом
В страшном ДТП на Кубани погиб 20-летний водитель
В Краснодарском крае создали два волонтерских центра по нацпроекту «Культура»
На Кубани в новогоднюю ночь появились на свет 129 малышей
Зарплату бюджетников Кубани проиндексируют на 2,3 млрд рублей
Еще в трех поселениях Кубани начинают взимать курортный сбор
Новый год на Главной городской площади Краснодара: как это было