В новогодние выходные кубанские росгвардейцы раскрывают кражи
Так, сегодня сотрудники Росгвардии отличились в Кореновске. Около 05:40 утра к росгвардейцам, находившимся на патрулировании на Ростовском шоссе, обратилась женщина. Она сообщила, что положила на стойку бара телефон, а через некоторое время он пропал.
На место происшествия сразу же направились сотрудники вневедомственной охраны. По горячим следам они раскрыли кражу и прямо на месте инцидента задержали мужчину, совершившего хищение телефона. Его личность была установлена при просмотре записи с камер видеонаблюдения. Им оказался 39-летний житель Кореновска, находящийся, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения.
Злоумышленника передали правоохранителям для расследования дела.
Также в Анапе сотрудники Росгвардии задержали гражданина по подозрению в совершении кражи.
В одном из центральных гипермаркетов неизвестный мужчина пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар. Он спрятал продукты питания и средства личной гигиены в рюкзак. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.
На сигнал «Тревога» прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и задержали злоумышленника.
Его личность установили. Вором оказался 26-летний местный житель. Анапчанина передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU