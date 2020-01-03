2020-01-03T13:58:58+03:00
Происшествия

В Горячем Ключе в горящем доме погиб пенсионер

Пожар случился в ночь на 3 января
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Пожарные боролись с огнем час.Пожарные боролись с огнем час.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Кубани, во втором часу ночи 3 января диспетчеру поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Терешковой. Пожарные боролись с огнем течение часа, в итоге в 02:45 горение было ликвидировано. Площадь огня составила 60 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить замыкание электропроводки.

В ходе разбора обломков был найден труп мужчины. Как позже удалось выяснить, 66-летний пенсионер проживал в этом доме со своей женой. Женщины в момент пожара дома не было.

- По факту гибели мужчины организовано проведение доследственной проверки, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Горячем Ключе в горящем доме погиб пенсионер
В новогодние выходные кубанские росгвардейцы раскрывают кражи
В 2019 году на кубанское здравоохранение потратили 3,9 млрд рублей
На Кубани стартовала реализация программы «Земский учитель»
Труп мужчины нашли в Пашковском микрорайоне Краснодара
На Кубани на капремонт образовательных учреждений направят более 770 млн рублей
В Краснодаре стая бездомных собак загрызла пса
В Краснодаре в аварию попал новый троллейбус
Министр здравоохранения Кубани принял роды у жительницы Сочи
В Анапе росгвардейцы задержали мужчину, который не заплатил за колбасу в магазине
На Красной Поляне открыли для катания новую трассу
Под Новороссийском сгорели 5 грузовиков и два самосвала
На Кубани водителя с поддельным путевым листом будут судить
В Адлере "семерка" врезалась в дерево, двое пострадали
Кубанские вина впервые поставили в Финляндию
На Кубани мать с пятилетней дочкой отравились угарным газом
300 тысяч кубанцев приняли участие в новогодних гуляниях
Первый пожар января: в Краснодаре сгорел дом
В страшном ДТП на Кубани погиб 20-летний водитель
В Краснодарском крае создали два волонтерских центра по нацпроекту «Культура»
На Кубани в новогоднюю ночь появились на свет 129 малышей
Зарплату бюджетников Кубани проиндексируют на 2,3 млрд рублей
Еще в трех поселениях Кубани начинают взимать курортный сбор
Новый год на Главной городской площади Краснодара: как это было