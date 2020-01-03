В Горячем Ключе в горящем доме погиб пенсионер

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:58:58+03:00

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По сообщению пресс-службы ГУ МЧС Кубани, во втором часу ночи 3 января диспетчеру поступил сигнал о возгорании частного дома на улице Терешковой. Пожарные боролись с огнем течение часа, в итоге в 02:45 горение было ликвидировано. Площадь огня составила 60 кв.м. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить замыкание электропроводки.

В ходе разбора обломков был найден труп мужчины. Как позже удалось выяснить, 66-летний пенсионер проживал в этом доме со своей женой. Женщины в момент пожара дома не было.

- По факту гибели мужчины организовано проведение доследственной проверки, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU