2020-01-03T17:28:36+03:00
Общество

Кубанцы возмущены содержанием в неволе краснокнижных лебедей в Абрау-Дюрсо

Птицы находятся в маленьком загоне, у них обрезаны крылья
Виталий КАРНАУХ
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Ситуацией заинтересовались экологи.Ситуацией заинтересовались экологи.
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В последние дни декабря в соцсетях появился видеоролик, на котором видно, что лебеди находятся в неволе. В комментариях жители Новороссийска отмечали, что крылья птицам подрезали, чтобы они не летали. По мнению авторов видеоролика, лебедей специально поместили в эту «тюрьму», чтобы привлекать туристов в зимний сезон. Однако подобную задумку кубанцы не оценили. Они лишь выразили сожаление птицам, которые вынуждены находиться в неволе.

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Как-то так содержат лебедей в Абрау. Крылья подрезаны, улететь не могут.
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Ситуацией заинтересовались новороссийские биологи. Они пообещали выяснить, откуда появились лебеди в загородке и есть ли у хозяина разрешение на отлов этих краснокнижных птиц, пишет «Наша газета».

— Крупные птицы в нашей стране охраняются законом, а изъятие из дикой природы запрещено. Если эти птицы были травмированы в дикой природе, то их нужно отправить на восстановление крыла в реабилитационный центр — такой есть под Новороссийском, а потом выпустить в дикую природу, если восстановление произошло удачно, — рассказал журналистам биолог, заслуженный учитель Кубани Дмитрй Вехов.

По его мнению, держать птиц в загородке для привлечения туристов – незаконно. Поэтому биологи местные будут разбираться, откуда взялись лебеди в Абрау и почему их содержат в таких условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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