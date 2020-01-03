Снег и мороз ожидает кубанцев в ближайшие дни

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:30:29+03:00

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Региональный гидрометцентр сообщает, что в кубанской столице утром 4 января ожидается туман. Днем температура воздуха поднимется до 5 градусов с отметкой плюс.

На территории края 4 января осадков не ожидается. Местами возможны заморозки, водителей и пешеходов ожидает слабый гололед. Ночью будет холодно: температура опустится до -8 градусов. Днем ожидается до 7 градусов тепла.

На Черноморском побережье 4 января также без осадков. Ночью будет +3 градуса, днем до +12.

А вот 5 и 6 января принесет Кубани мокрый снег. Ночью и утром жителей и гостей региона ожидает слабый гололед. Также синоптики прогнозируют небольшой ветер от 5 до 9 м/с. Температура будет поистине зимняя – с минусом. Ожидается, что столбики термометров опустятся до 7 градусов ниже ноля. Днем до +9. На побережье 6 января возможен дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU