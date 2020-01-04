Вывоз мусора в Сочи обеспечивает новый региональный оператор

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:23:30+03:00

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В новогодние праздники в Сочи увеличился поток туристов. В связи с этим с курорта ежедневно вывозится около 800 тонн мусора. Новый региональный оператор справляется с такой нагрузкой.

- Региональный оператор сейчас ведёт активную работу по обслуживанию контейнерных площадок курорта. В настоящий момент санитарный порядок наведён по всем точкам гостевого маршрута. На очереди - отдалённые населённые пункты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Сотрудники АО «Крайжилкомресурс» разработали и утвердили новую маршрутную сеть. Она позволяет существенно оптимизировать процесс и распределить спецтехнику.

Если раньше работали 100 машин, то после оптимизации круглосуточно на маршруты выходят 50 большегрузов.

В администрации отмечают, что перезаключать договоры на обслуживание физическим лицам не нужно.

ИСТОЧНИК KP.RU