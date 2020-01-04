Вывоз мусора в Сочи обеспечивает новый региональный оператор
В новогодние праздники в Сочи увеличился поток туристов. В связи с этим с курорта ежедневно вывозится около 800 тонн мусора. Новый региональный оператор справляется с такой нагрузкой.
- Региональный оператор сейчас ведёт активную работу по обслуживанию контейнерных площадок курорта. В настоящий момент санитарный порядок наведён по всем точкам гостевого маршрута. На очереди - отдалённые населённые пункты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Сотрудники АО «Крайжилкомресурс» разработали и утвердили новую маршрутную сеть. Она позволяет существенно оптимизировать процесс и распределить спецтехнику.
Если раньше работали 100 машин, то после оптимизации круглосуточно на маршруты выходят 50 большегрузов.
В администрации отмечают, что перезаключать договоры на обслуживание физическим лицам не нужно.
ИСТОЧНИК KP.RU