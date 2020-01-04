В парке «Краснодар» продлили работу фонтанов до 7 января
Ранее сообщалось, что водные объекты в парке «Краснодар» отключат 1 января. Но в официальном Twitter парка появилась информация, что застать бодрые потоки можно вплоть до 7 января.
- Друзья, у меня для вас отличная новость! По просьбам горожан, я пошел на встречу и вплоть до 7 января водные объекты будут работать и радовать всех своей красотой. Жду в гости, - написали в социальных сетях от имени парка.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в парке Галицкого в Краснодаре открылась четвертая очередь, которая поразила своих гостей экзотическими растениями, зеркальным бассейном, водопадами и фонтанами. Новая очередь парка занимает площадь шесть гектар, где ранее располагались футбольные поля академии «Краснодара».
ИСТОЧНИК KP.RU