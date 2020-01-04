2020-01-04T10:03:06+03:00
Общество

В парке «Краснодар» продлили работу фонтанов до 7 января

Затем их закроют до весны
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: twitter.com/ParkKrasnodarФото: twitter.com/ParkKrasnodar
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Ранее сообщалось, что водные объекты в парке «Краснодар» отключат 1 января. Но в официальном Twitter парка появилась информация, что застать бодрые потоки можно вплоть до 7 января.

- Друзья, у меня для вас отличная новость! По просьбам горожан, я пошел на встречу и вплоть до 7 января водные объекты будут работать и радовать всех своей красотой. Жду в гости, - написали в социальных сетях от имени парка.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в парке Галицкого в Краснодаре открылась четвертая очередь, которая поразила своих гостей экзотическими растениями, зеркальным бассейном, водопадами и фонтанами. Новая очередь парка занимает площадь шесть гектар, где ранее располагались футбольные поля академии «Краснодара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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