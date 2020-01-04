2020-01-04T10:23:28+03:00
Общество

В Сочи насмерть сбили 90-летнюю женщину

ДТП случилось 3 января
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: vk.com/dtpsochiФото: vk.com/dtpsochi
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла в районе дома №123 по улице Пластунской. Иномарка сбила пожилую женщину. На место вызвали скорую. Но медики по приезду констатировали смерть пешехода.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Nexia ехал со стороны Краснодарского кольца и сбил 90-летнюю местную жительницу. Стоит отметить, что она переходила дорогу в неустановленном месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отдела по пропаганде ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка. Не исключено, что в отношении водителя будет возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Горячем Ключе в горящем доме погиб пенсионер. Пожар случился в ночь на 3 января. По факту гибели мужчины организовано проведение доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи стартовал LiveFest
В Краснодарском крае заработало 64 гериатрических кабинета
На Красной Поляне в Сочи машины эвакуируют круглосуточно
На Кубани модернизируют альтернативные маршруты в сторону Крымского моста
В Сочи насмерть сбили 90-летнюю женщину
В парке «Краснодар» продлили работу фонтанов до 7 января
Вывоз мусора в Сочи обеспечивает новый региональный оператор
Снег и мороз ожидает кубанцев в ближайшие дни
В аэропорту Геленджика открывается маршрут в Москву
Кубанцы возмущены содержанием в неволе краснокнижных лебедей в Абрау-Дюрсо
Из Краснодара можно будет улететь в Тамбов прямым рейсом
Житель Амурской области обворовал магазины в Новороссийске
В Горячем Ключе в горящем доме погиб пенсионер
В новогодние выходные кубанские росгвардейцы раскрывают кражи
В 2019 году на кубанское здравоохранение потратили 3,9 млрд рублей
На Кубани стартовала реализация программы «Земский учитель»