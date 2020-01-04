В Сочи насмерть сбили 90-летнюю женщину

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:23:28+03:00

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Смертельная авария произошла в районе дома №123 по улице Пластунской. Иномарка сбила пожилую женщину. На место вызвали скорую. Но медики по приезду констатировали смерть пешехода.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Nexia ехал со стороны Краснодарского кольца и сбил 90-летнюю местную жительницу. Стоит отметить, что она переходила дорогу в неустановленном месте, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе отдела по пропаганде ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка. Не исключено, что в отношении водителя будет возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Горячем Ключе в горящем доме погиб пенсионер. Пожар случился в ночь на 3 января. По факту гибели мужчины организовано проведение доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU