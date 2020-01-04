2020-01-04T11:27:20+03:00
Общество

На Кубани модернизируют альтернативные маршруты в сторону Крымского моста

В 2020 году планируется построить и реконструировать более 30 объектов
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В наступившем году планируют построить несколько новых дорог, мостов, путепроводов и надземных пешеходных переходов. На эти цели выделено 32,4 млрд рублей.

– В сторону Крыма увеличился транспортный поток, возросла нагрузка на дороги регионального значения. Поэтому принято решение построить альтернативные маршруты в сторону Крымского моста, – сказал губернатор края Вениамин Кондратьев.

В 2020 году начнется строительство автодорожного обхода Тимашевска и станицы Ленинградской. Также будет произведена реконструкция дороги Краснодар - Ейск от границы Динского и Тимашевского районов до станицы Медведовской – она станет четырехполосной.

Также планируется строительство транспортных развязок на М-4 «Дон» на участке Краснодар - Новороссийск. Всего в 2020 году на территории региона планируется построить и реконструировать более 30 объектов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 25 декабря глава государства Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Его протяженность составляет 19 километров. Мост соединяет Керченский полуостров в Крыму с Таманским полуостровом в Краснодарском крае. Объект обеспечит бесперебойное сообщение Крыма с другими регионами России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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