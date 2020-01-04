В Краснодарском крае заработало 64 гериатрических кабинета

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:22:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2019 году было открыто 64 гериатрических кабинета и 227 коек по всему краю.

- Сейчас совершенствуется медицинская помощь по профилю «гериатрия» для старшего поколения. Это делается с целью увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни к 2024 году до 67 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Кубани.

В Новороссийске действует пять кабинетов для приема пожилых пациентов в больницах и поликлиниках, а также гериатрическое отделение на 15 коек при горбольнице №3. Это уже позволило оказать необходимую медицинскую помощь более 300 пенсионерам, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в 2019 году на кубанское здравоохранение потратили 3,9 млрд рублей. Больницам и поликлиникам региона доставили 43 аппарата узи, 6 рентген аппаратов, 69 единиц лабораторного и 155 офтальмологического оборудования. А детская краевая больница получила компьютерный тамограф.

ИСТОЧНИК KP.RU