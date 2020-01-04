На Кубани построили пять крупных социальных объектов
В 2020 году продолжится возведение социальных объектов.
- В Краснодаре открылась школа на 1500 мест. Также построен детский сад на 300 мест по улице Героев Разведчиков. Появились две школы по улице Конгрессной и в районе поселка Знаменский – Зеленопольский. Сейчас возводится здание школы на 1100 мест по улице Изобильной. Также в рамках мероприятий по предоставлению земельных участков вовлечено в оборот почти 36 тысяч га земель в Гулькевичском районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.
Стоит отметить, что по вводу жилья Кубань занимает третье место в России.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани на капремонт образовательных учреждений направят более 770 млн рублей. На эти средства кaпитально отремонтируют здaния и сооружения, проведут блaгоустройство прилегающих территорий более чем в 160 обрaзовательных организaциях.
ИСТОЧНИК KP.RU