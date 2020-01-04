2020-01-04T15:30:29+03:00
Общество

На Кубани построили пять крупных социальных объектов

В этом году их обеспечат соответствующей инфраструктурой
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В 2020 году продолжится возведение социальных объектов.

- В Краснодаре открылась школа на 1500 мест. Также построен детский сад на 300 мест по улице Героев Разведчиков. Появились две школы по улице Конгрессной и в районе поселка Знаменский – Зеленопольский. Сейчас возводится здание школы на 1100 мест по улице Изобильной. Также в рамках мероприятий по предоставлению земельных участков вовлечено в оборот почти 36 тысяч га земель в Гулькевичском районе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации региона.

Стоит отметить, что по вводу жилья Кубань занимает третье место в России.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани на капремонт образовательных учреждений направят более 770 млн рублей. На эти средства кaпитально отремонтируют здaния и сооружения, проведут блaгоустройство прилегающих территорий более чем в 160 обрaзовательных организaциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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