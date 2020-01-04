В Сочи стартовал LiveFest

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:03:16+03:00

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4 января стартовал первый день LiveFest. Главной площадкой музыкального фестиваля по традиции стал многофункциональный концертный комплекс «Роза Холл».

- В первый день фестиваля на сцену вышел Леонид Агутин. Вместе с группой «Эсперанто» он дал сольный концерт. Также споют для гостей рок-музыканты группы «Би-2». Они впервые представят программу NEWBEST, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Организаторы добавили, что LiveFest пройдет с 4 по 7 января. Мероприятия посетят такие звезды российской эстрады как Полина Гагарина, ZIVERT, Анна Плетнёва, и многие другие.

Напомним, что фестиваль проходит в городе Сочи два раза в год - зимой и летом.

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ИСТОЧНИК KP.RU