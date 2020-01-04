В Краснодаре лучшая в ЮФО инвестиционная активность

4 Янв. 2020 2020-01-04T17:53:04+03:00

Изменить размер текста: A A

По ключевым показателям экономической деятельности Краснодар более чем в 2,5 раза опережает Ростов-на-Дону и Волгоград. Всего по результатам анализа, Краснодар — лидер по 18 показателям из 34.

- Это не просто цифры и показатели, скорее — основа для анализа и понимания дальнейших перспектив развития Краснодара, - сказала начальник управления экономики администрации Краснодара Елена Васильченко.

Краевой центр первый по многим показателям. Например, по объёму платных услуг населению, по уровню инвестиционной активности, по обороту розничной торговли и так далее.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что зарплату бюджетников Кубани проиндексируют на 2,3 млрд рублей. По сообщению краевого минфина, индексация составит 3,8 %.

А также, что госдолг Кубани впервые за шесть лет опустился ниже 100 млрд рублей. Губернатор Вениамин Кондратьев причиной этого называет сокращения кредитных обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU