2020-01-04T17:53:04+03:00
Общество

В Краснодаре лучшая в ЮФО инвестиционная активность

Составлен рейтинг итогов социально-экономического развития
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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По ключевым показателям экономической деятельности Краснодар более чем в 2,5 раза опережает Ростов-на-Дону и Волгоград. Всего по результатам анализа, Краснодар — лидер по 18 показателям из 34.

- Это не просто цифры и показатели, скорее — основа для анализа и понимания дальнейших перспектив развития Краснодара, - сказала начальник управления экономики администрации Краснодара Елена Васильченко.

Краевой центр первый по многим показателям. Например, по объёму платных услуг населению, по уровню инвестиционной активности, по обороту розничной торговли и так далее.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что зарплату бюджетников Кубани проиндексируют на 2,3 млрд рублей. По сообщению краевого минфина, индексация составит 3,8 %.

А также, что госдолг Кубани впервые за шесть лет опустился ниже 100 млрд рублей. Губернатор Вениамин Кондратьев причиной этого называет сокращения кредитных обязательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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