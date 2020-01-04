2020-01-04T18:51:40+03:00
Общество

В Сочи распространили экстренное предупреждение по лавиноопасности

Опасно в горах будет вплоть до Рождества
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

О том, что в горах Сочи лавиноопасно спасатели стали предупреждать перед новогодними праздниками. Экстренное предупреждение будет действовать до 7 января.

- В течение суток с вечера 4 по 5 января в горах Сочи выше 1500 метров над уровнем моря - слабая лавинная опасность. Также лавиноопасно до 18:00 7 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2500 метров над уровнем моря, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи

Спасатели рекомендуют принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы.

Напоминаем, что в случае происшествий необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи в связи с началом зимнего курортного сезона и увеличением потока автотранспорта в посёлке Красная Поляна усилена работа ДПС. Также на круглосуточный режим работы переведена служба эвакуации автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре поезд насмерть сбил 59-летнего мужчину
В Сочи распространили экстренное предупреждение по лавиноопасности
В Краснодаре лучшая в ЮФО инвестиционная активность
В Краснодаре завершают модернизацию водопровода по улице Красной
На Кубани построили пять крупных социальных объектов
В Сочи стартовал LiveFest
В Краснодарском крае заработало 64 гериатрических кабинета
На Красной Поляне в Сочи машины эвакуируют круглосуточно
На Кубани модернизируют альтернативные маршруты в сторону Крымского моста
В Сочи насмерть сбили 90-летнюю женщину
В парке «Краснодар» продлили работу фонтанов до 7 января
Вывоз мусора в Сочи обеспечивает новый региональный оператор
Снег и мороз ожидает кубанцев в ближайшие дни
В аэропорту Геленджика открывается маршрут в Москву
Кубанцы возмущены содержанием в неволе краснокнижных лебедей в Абрау-Дюрсо
Из Краснодара можно будет улететь в Тамбов прямым рейсом
Житель Амурской области обворовал магазины в Новороссийске
В Горячем Ключе в горящем доме погиб пенсионер
В новогодние выходные кубанские росгвардейцы раскрывают кражи
В 2019 году на кубанское здравоохранение потратили 3,9 млрд рублей
На Кубани стартовала реализация программы «Земский учитель»