В Сочи распространили экстренное предупреждение по лавиноопасности

4 Янв. 2020 2020-01-04T18:51:40+03:00

Опасно в горах будет вплоть до Рождества

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О том, что в горах Сочи лавиноопасно спасатели стали предупреждать перед новогодними праздниками. Экстренное предупреждение будет действовать до 7 января.

- В течение суток с вечера 4 по 5 января в горах Сочи выше 1500 метров над уровнем моря - слабая лавинная опасность. Также лавиноопасно до 18:00 7 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 2500 метров над уровнем моря, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи

Спасатели рекомендуют принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы.

Напоминаем, что в случае происшествий необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи в связи с началом зимнего курортного сезона и увеличением потока автотранспорта в посёлке Красная Поляна усилена работа ДПС. Также на круглосуточный режим работы переведена служба эвакуации автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU