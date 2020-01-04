В Краснодаре завершают модернизацию водопровода по улице Красной

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:11:48+03:00

В связи с ремонтом перекроют несколько участков дорог

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Финальный этап стартует 9 января. Окончательные работы займут два месяца.

- Специалисты заменят почти 700 метров сети от улицы Карасунской до Длинной. В связи с ремонтом по этим улицам будет ограничено движение транспорта, для безопасности установят временные знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Монтаж трубопровода рабочие выполнят методом горизонтально-направленного бурения. А для повышения надёжности водоснабжения установят безколодезные задвижки. Что значительно сократит количество водопроводных колодцев на проезжей части.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре с 31 декабря отменили четыре автобусных маршрута, еще пять изменили схемы движения. Основная причина — большое дублирование другими маршрутами.

ИСТОЧНИК KP.RU