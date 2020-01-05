5 Янв. 2020 2020-01-05T08:30:44+03:00

На Кубани мужчину будут судить за кражу Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Мостовского района обратилась местная жительница. Она заявила о том, что из ее дома пропали деньги и ювелирные изделия. Сумма ущерба составила более 170 тысяч рублей.

Полицейские установили, что злоумышленник проник внутрь жилища, сорвав навесной замок входной двери найденным во дворе ломом.

Вскоре по месту жительства задержали ранее судимого 34-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции. У него дома нашли ювелирные изделия и часть денег.

- В отношении 34-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU