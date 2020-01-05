2020-01-05T09:13:34+03:00
Звезды

В Краснодаре проходит выставка «Светоч Рождества»

Она продлится до 20 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры Краснодарского краяФото: минкультуры Краснодарского края
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Книжно-иллюстративная выставка, посвященная празднованию Рождества Христова, работает в отделе литературы по искусству краевой универсальной научной библиотеки имени Пушкина.

Для посетителей подготовили подарочное издание Евангелия, богато иллюстрированное репродукциями православных икон. В него вошли первые четыре книги Нового Завета. Издание имеет высокохудожественный дизайн и дает преставление о разных иконописных школах.

Читатели увидят репродукцию одной из самых древних русских икон Рождества Христова, написанной Андреем Рублевым в 1405 году, прочитают о выдающихся художественных памятниках XIV–XV веков.

- Выставка продлится до 20 января 2020 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Напомним, на Кубани построили пять крупных социальных объектов. В этом году их обеспечат соответствующей инфраструктурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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