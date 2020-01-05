5 Янв. 2020 2020-01-05T10:18:21+03:00

В Ейском районе мужчина ограбил женщину в подъезде многоэтажки Фото: Архив "КП"

В кошельке, который он украл, была 1 тысяча рублей

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В дежурную часть Ейского района с сообщением о нападении обратилась местная жительница. Она сообщила, что в подъезде многоэтажки неизвестный ударил ее, выхватил кошелек с деньгами и скрылся. Сумма ущерба составила более 1 тысячи рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и опросили возможных очевидцев. Вскоре ранее судимого 38-летнего местного жителя задержали по месту проживания и доставили в отдел.

- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до 8 лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани мужчину будут судить за кражу. Он похитил деньги и ювелирные украшения.

ИСТОЧНИК KP.RU