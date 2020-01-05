2020-01-05T11:03:33+03:00
Общество

В горах Сочи стартовала продажа единого ски-пасса

Его можно приобрести в кассах курортов
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Фото: курорта «Красная Поляна»Фото: курорта «Красная Поляна»
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Ранее в Сочи перенесли старт продаж единого ски-пасса. Причиной тому стала слишком теплая погода, снег был только на высотах от 1500-2000 метров.

На сегодняшний момент ситуация с погодой нормализовалась и 5 января официально запускаются продажи единого ски-пасса, который объединит инфраструктуры трех горных курортов Сочи.

Для туристов будут доступны канатные дороги и трассы «Розы Хутор», «Газпрома» и «Красной Поляны», а также появится возможность использовать инфраструктуру – прокаты снаряжения, школы инструкторов, рестораны, кафе, дополнительные услуги.

- Единый ски-пасс можно приобрести в кассах курортов. На выбор предлагается несколько тарифов: разовый (со сроком действия один день), сезонный абонемент (с момента открытия и до окончания горнолыжного сезона) и абонемент на несколько дней (от двух до восьми), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе курорта «Красная Поляна».

Также для удобства туристов между курортами и поселком Красная Поляна курсирует бесплатный микроавтобус SKI BUS. Кроме того, с 5 января открывается бесплатная парковка и кассы в районе Роза Стадион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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