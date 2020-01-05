2020-01-05T11:31:06+03:00
Звезды

В 2020 году на Кубани обновят 127 муниципальных учреждений культуры

Капремонт проведут в 46 объектах по всему краю
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На ремонт и улучшение материально-технической базы 127 муниципальных учреждений культуры предусмотрено 340 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. С учетом средств местных бюджетов – 375,9 миллионов рублей.

- Новое оборудование, костюмы, одежду для сцены закупят для 81 учреждения, 23 объекта допобразования получат новые музыкальные инструменты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Капремонт проведут в 46 учреждениях, выделены деньги на реконструкцию здания Краснодарского цирка. Это около 125 миллионов рублей.

Напомним, в Краснодаре завершают модернизацию водопровода по улице Красной. В связи с ремонтом перекроют несколько участков дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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