В 2020 году на Кубани обновят 127 муниципальных учреждений культуры
На ремонт и улучшение материально-технической базы 127 муниципальных учреждений культуры предусмотрено 340 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. С учетом средств местных бюджетов – 375,9 миллионов рублей.
- Новое оборудование, костюмы, одежду для сцены закупят для 81 учреждения, 23 объекта допобразования получат новые музыкальные инструменты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Капремонт проведут в 46 учреждениях, выделены деньги на реконструкцию здания Краснодарского цирка. Это около 125 миллионов рублей.
Напомним, в Краснодаре завершают модернизацию водопровода по улице Красной. В связи с ремонтом перекроют несколько участков дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU