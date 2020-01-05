2020-01-05T12:11:48+03:00
Происшествия

В Краснодаре пьяный мужчина сбросил с 11 этажа ноутбуки и монитор

Техника упала на припаркованный автомобиль
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре пьяный мужчина сбросил с 11 этажа ноутбуки и мониторВ Краснодаре пьяный мужчина сбросил с 11 этажа ноутбуки и мониторФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел 4 января около 16.30 на улице Восточно-Кругликовской в краевой столице.

- Пьяный 46-летний уроженец Ставропольского края выбросил с 11-го этажа три ноутбука, системный блок и монитор. Техника упала на припаркованный автомобиль «Хендай Солярис», водитель которого приехал погулять в парк «Краснодар», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Мужчину задержали в квартире, принадлежащей его матери. На него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. При задержании он оказал сопротивление, выражался нецензурно.

Со слов злоумышленника, техника принадлежит ему. По предварительной информации, он работает мастером по ремонту компьютеров. Мотив своих действий мужчина отказался пояснять.

По данному факту проводится проверка. Устанавливается сумма причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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