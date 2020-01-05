Под Краснодаром в жестком ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:43:40+03:00

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4 января около 20:50 на въезде в Краснодар со стороны станицы Елизаветинской произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» допустил неуправляемый занос, после чего выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с «Мерседес», а затем въехал в «Форд», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате аварии пострадали четыре человека – водитель и пассажир «Лады», а также водитель и пассажир «Мерседеса». Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, смертельная авария произошла 3 января в районе дома №123 по улице Пластунской. Иномарка сбила пожилую женщину. На место вызвали скорую. Но медики по приезду констатировали смерть пешехода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/753259" frameborder="0"></iframe> ДТП под Краснодаром.Видео: vk.com/typical_krd

ИСТОЧНИК KP.RU