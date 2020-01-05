Под Краснодаром в жестком ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека
4 января около 20:50 на въезде в Краснодар со стороны станицы Елизаветинской произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» допустил неуправляемый занос, после чего выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с «Мерседес», а затем въехал в «Форд», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
В результате аварии пострадали четыре человека – водитель и пассажир «Лады», а также водитель и пассажир «Мерседеса». Им была оказана необходимая медицинская помощь.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, смертельная авария произошла 3 января в районе дома №123 по улице Пластунской. Иномарка сбила пожилую женщину. На место вызвали скорую. Но медики по приезду констатировали смерть пешехода.
ДТП под Краснодаром.Видео: vk.com/typical_krd
ИСТОЧНИК KP.RU