2020-01-05T12:43:40+03:00
Происшествия

Под Краснодаром в жестком ДТП с тремя автомобилями пострадали четыре человека

Им была оказана необходимая медицинская помощь [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: typical_krdФото: typical_krd
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4 января около 20:50 на въезде в Краснодар со стороны станицы Елизаветинской произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» допустил неуправляемый занос, после чего выехал на встречную полосу, где сначала столкнулся с «Мерседес», а затем въехал в «Форд», - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В результате аварии пострадали четыре человека – водитель и пассажир «Лады», а также водитель и пассажир «Мерседеса». Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, смертельная авария произошла 3 января в районе дома №123 по улице Пластунской. Иномарка сбила пожилую женщину. На место вызвали скорую. Но медики по приезду констатировали смерть пешехода.

ДТП под Краснодаром.Видео: vk.com/typical_krd

ИСТОЧНИК KP.RU

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