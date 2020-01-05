В Гулькевичском районе местная жительница обокрала знакомую

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:13:00+03:00

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В дежурную часть Гулькевичского района с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что из ее дома пропал паспорт и деньги. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

Правоохранители установили, что к краже может быть причастна 59-летняя местная жительница. Она был знакома с потерпевшей. Подозреваемую задержали по месту проживания.

- Женщина рассказала, что попала в дом к потерпевшей через незапертую дверь, пока ее подруга спала, она совершила кражу. Деньги и документы вернули законной владелице, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU