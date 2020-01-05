2020-01-05T14:57:59+03:00
Общество

На 48 предприятиях Кубани выросла производительность труда

Это произошло благодаря участию организаций в нацпроекте
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае показатель производительности труда был перевыполнен более чем на 40 процентов. На 48 предприятиях реализуются мероприятия с использованием инструментов бережливого производства.

- Участие в национальном проекте позволило добиться значительных результатов. В 2020 году стоит задача привлечь 60 компаний, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В рамках нацпроекта руководители предприятий проходят обучение на базе одного из ведущих вузов России по программе подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена MBA. Его стоимость на рынке образовательных услуг составляет порядка 1 миллиона рублей. Для предприятий-участников национального проекта оно бесплатно.

Напомним, в 2020 году на Кубани обновят 127 муниципальных учреждений культуры. Капремонт проведут в 46 объектах по всему краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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