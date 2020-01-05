5 Янв. 2020 2020-01-05T15:10:43+03:00

В Краснодаре сотрудники полиции обеспечат безопасность во время празднования Рождества Фото: Архив "КП"

50 церквей и соборов утром 6 января будут взяты под круглосуточную охрану

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В краевой столице 480 сотрудников полиции, 180 казаков и 50 представителей ЧОП обеспечат охрану общественного порядка во время празднования Рождества Христова.

- 50 соборов и церквей утром 6 января будут взяты под круглосуточную охрану. Правоохранители проведут инженерно- технические и кинологические обследования прилегающих территорий, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Ожидается, что храмы посетят около 250 тысяч граждан. Безопасность дорожного движения на подъездах к церквям обеспечат сотрудники ГИБДД.

Напомним, на Красной Поляне в Сочи машины эвакуируют круглосуточно. Это связано с увеличением потока туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU