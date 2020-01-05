В Сочи в развлекательном комплексе произошло короткое замыкание электропроводки
В 14:20 5 января диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в селе Эстосадок на улице Эстонской.
В 14:21 к месту незамедлительно выехали подразделения МЧС России. Пожарными было установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения в техническом помещении.
- Из здания эвакуировали 15 человек. Погибших и пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сообщается что инцидент произошел в здании, где располагается казино «Сочи».
Напомним, на Кубани мать с пятилетней дочкой отравились угарным газом. Их госпитализировали в клинику. ЧП произошло в Новороссийске поздним вечером 31 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU