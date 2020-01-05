В Сочи пройдет фестиваль «КиВиН-2020»
«КиВиН-2020» откроет новый сезон международного союза КВН. 31 по счету фестиваль пройдет в два тура.
На гала-концерте выступят команды, прошедшие отбор в высшую и премьерную лиги, а также участники с самыми интересными номерами. Заключительный концерт по традиции проведет Александр Масляков.
- Фестиваль «КиВиН-2020» состоится с 12 по 25 января в залах гостиницы «Жемчужина» в Сочи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Мероприятие проводится в городе-курорте ежегодно. Для участия в нем приезжают сотни команд не только из России, но и зарубежья.
Напомним, в горах Сочи стартовала продажа единого ски-пасса. Его можно приобрести в кассах курортов.
ИСТОЧНИК KP.RU