На Кубани «юрист» из Интернета обманывал местных жителей

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:15:17+03:00

За мошенничество ему грозит до пяти лет тюрьмы

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Жительница Северского района обратилась по объявлению, размещенному в Интернете, за юридической помощью. Мужчина сообщил, что за свои услуги берет 25 тысяч рублей. В качестве предоплаты он попросил часть денег. После перевода необходимой суммы, злоумышленник перестал выходить на связь.

- С аналогичным заявлением в дежурную часть обратились еще несколько человек. Они также нашли объявление об оказании юридической помощи в Интернете, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель соседней Республики. В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU