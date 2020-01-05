2020-01-05T17:15:17+03:00
Происшествия

На Кубани «юрист» из Интернета обманывал местных жителей

За мошенничество ему грозит до пяти лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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На Кубани юрист из Интернета обманывал местных жителейНа Кубани юрист из Интернета обманывал местных жителейФото: Архив "КП"
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Жительница Северского района обратилась по объявлению, размещенному в Интернете, за юридической помощью. Мужчина сообщил, что за свои услуги берет 25 тысяч рублей. В качестве предоплаты он попросил часть денег. После перевода необходимой суммы, злоумышленник перестал выходить на связь.

- С аналогичным заявлением в дежурную часть обратились еще несколько человек. Они также нашли объявление об оказании юридической помощи в Интернете, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель соседней Республики. В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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