2020-01-05T18:12:33+03:00
Спорт

В Сочи пройдет детский турнир по мини-футболу

Матчи продлятся до 8 января
Александра ПОДУШКО
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В Сочи пройдет детский турнир по мини-футболуВ Сочи пройдет детский турнир по мини-футболуФото: Алексей ФОКИН
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В городе-курорте пройдет детский турнир по мини-футболу. В традиционных соревнованиях имени Василия Поповича примут участие ребята старше 15 лет.

- Матчи стартуют 5 января на базе стадиона десятой спортшколы и продлятся до 8 января. Турнир проводится городской федерацией футбола совместно с ФК «Сочи», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Василий Алексеевич Попович – заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани, с 1985 по 2009 годы возглавлял комитет по физкультуре и спорту Адлерского района Сочи, а в 1986 году основал футбольный турнир.

Напомним, на Кубани стартовала реализация программы «Земский учитель». В сельские школы региона хотят привлечь более ста педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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