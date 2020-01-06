Авария обесточила 690 домов в Краснодаре

6 Янв. 2020 2020-01-06T00:50:56+03:00

На восстановление электроснабжения понадобилось около часа

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Сотни краснодарцев остались без света из-за крупной аварии. ЧП случилось на электроподстанции в северо-восточной части города вечером в воскресенье, 5 января.

Как только произошел сбой в работе электроустановки, в жилых домах на улицах Восточно-Кругликовской, Черкасской, 1-го Мая, 40-летия Победы, Краснополянской, Российской и Домбайской погас свет.

- Под отключение попали 690 домов — 104 многоквартирных и 586 частных, - уточнили в городской администрации.

К счастью, последствия аварии удалось быстро ликвидировать. На восстановление у бригад ушло около часа.

- В 20:00 электроснабжение полностью восстановили, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара. - После этого начали запитывать потребителей электроэнергией.

На данный момент во все жилые дома вернулся свет.

ИСТОЧНИК KP.RU