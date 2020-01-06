В Новороссийске на Рождество перекроют движение на нескольких улицах

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:15:44+03:00

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Новороссийских автолюбителей ждут неудобства. Связано это с праздничными мероприятиями, которые запланированы в городе-герое. Традиционно в рождественскую ночь в храмах пройдут богослужения. И этот год не станет исключением.

Чтобы обеспечить безопасность новороссийцев, было решено освободить дороги от машин около храмов.

Движение для всех видов транспорта ограничат на трех улицах, правда частично. Перекроют улицы Видова от Чайковского до Бирюзова, Гладкова от улицы 9 Января до Видова и Пионерскую от дома №28 до пересечения с улицей Героев Десантников.

- Ограничения для автомобилистов будут действовать почти сутки - с 19:00 6 января до 06:00 7 января, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

Водителей просят учесть ограничения в движении и заранее планировать маршрут поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU