В Новороссийске женщина умерла в запертой квартире

6 Янв. 2020 2020-01-06T15:17:48+03:00

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Этот случай произошел в городе-герое. Новороссийским спасателям поступило сообщение с просьбой о помощи. Пожилая женщина, проживающая в квартире одной многоэтажек на проспекте Дзержинского, не открывает входную дверь. На многочисленные звонки и стук никак не реагирует.

Обеспокоенные соседи пожилой женщины забили тревогу.

- Спасатели выехали по адресу, как только получили вызов, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - В присутствии участкового с помощью слесарных инструментов нам удалось вскрыть входную дверь, но поздно - бабушка уже была мертва.

В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске спасли собаку, запутавшуюся в колючей проволоке. Пса освободили из «плена» с помощью болтореза и кусачек.

ИСТОЧНИК KP.RU