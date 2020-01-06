В Новороссийске на стройке погиб 24-летний рабочий

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:33:31+03:00

По предварительным данным, он не использовал страховку

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Эта трагедия произошла на площадке одной из строящихся многоэтажек на улице Революции 1905 года в Новороссийске.

- Мужчина (строитель) предположительно упал с высоты, - сообщил на своей странице в Instagram глава города Игорь Дяченко.

Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Обстоятельства несчастного случая сейчас устанавливают правоохранители. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Как удалось узнать «КП» - Кубань», погибшим оказался 24-летний парень, приехавший в Новороссийск на заработки из соседнего госудаства.

По предварительным данным, строитель не использовал страховку во время работы.

Стоит сказать, это уже второй несчастный случай, который произошел в Новороссийске за последний месяц. Ранее следователи организовали проверку по факту гибели еще одного рабочего на стройке - мужчину заживо засыпало грунтом.

ИСТОЧНИК KP.RU