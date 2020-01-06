В Новороссийске на стройке погиб 24-летний рабочий
Эта трагедия произошла на площадке одной из строящихся многоэтажек на улице Революции 1905 года в Новороссийске.
- Мужчина (строитель) предположительно упал с высоты, - сообщил на своей странице в Instagram глава города Игорь Дяченко.
Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Обстоятельства несчастного случая сейчас устанавливают правоохранители. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. Как удалось узнать «КП» - Кубань», погибшим оказался 24-летний парень, приехавший в Новороссийск на заработки из соседнего госудаства.
По предварительным данным, строитель не использовал страховку во время работы.
Стоит сказать, это уже второй несчастный случай, который произошел в Новороссийске за последний месяц. Ранее следователи организовали проверку по факту гибели еще одного рабочего на стройке - мужчину заживо засыпало грунтом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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