Вышла без верхней одежды и телефона: на Кубани пятые сутки ищут пропавшую в Новый год 19-летнюю девушку

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:11:37+03:00

На связь с родными она до сих пор не выходит

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В Краснодарском крае продолжают искать 19-летнюю Анну Анатольевну Матюшину (Соляникову). Девушка пропала ночью 1 января в станице Журавской Кореновского района и с тех пор не выходит на связь.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», девушка родом из Анапы, в станицу Журавскую приехала, чтобы отпраздновать с друзьями Новый год. 1 января около 02:00 она вышла из дома на улице Садовой.

- Была одета в платье серого цвета, черные колготки и черные сапоги. Вышла на улицу она без верхней одежды, телефон с собой не брала. О том, куда могла направиться, не знаем, - говорит подруга пропавшей Татьяна.

Родные девушки уже написали заявление в полицию, к поискам присоединились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». 3 января был организован сбор добровольцев для поиска девушки, однако пока Анну найти не удалось.

Известно, что на данный момент девушка в разводе с мужем.

- В школе Аня лучшая была, все экзамены на высший балл, с олимпиад возвращалась только с победой. Родители у нее очень хорошие, - говорит знакомая семьи.

ВАЖНО!

Рост Анны Матюшиной 165 сантиметров, девушка среднего телосложения, у нее голубые глаза, черные длинные волосы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Анны, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU