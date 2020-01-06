По пути из Краснодара в Гомель пропала женщина

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:16:33+03:00

Она выехала из города в канун Нового года и перестала выходить на связь

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Почти неделю идут поиски 62-летней Елены Глуховченко (Несмеловой). 31 декабря 2019 года женщина выехала из Краснодара и предположительно направилась в белорусский город Гомель, а затем в Одессу. Но вскоре перестала выходить на связь.

Родные женщины забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт». Добровольцы сейчас распространяют объявления с фотографией пропавшей.

Рост Елены 162 сантиметра, у нее нормальное телосложение, светлые волосы, голубые глаза. В день пропажи женщина надела синуюю куртку с бело-серыми вставками, черные джинсы, черные ботинки.

- Елена носит очки, - уточняют в поисковом отряде «Лиза Алерт». - С собой у нее был зеленый мини-чемодан на колесиках.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU