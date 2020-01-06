2020-01-06T10:32:18+03:00
Происшествия

В Геленджике потушили пожар в здании

В огне никто не пострадал
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пожар случился накануне вечером в Геленджике. Местный пожарно-спасательный гарнизон получил сообщение о том, что полыхает здание на улице Приморская.

Спасатели выдвинулись по адресу. Когда они были на месте, выяснилось, что горит нежилое помещение - хозяйственная постройка.

- Площадь пожара была 50 квадратных метров, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В тушении задействовали три единицы техники и девять человек личного состава.

В 22:30 возгорание было локализовано, а в 23:05 - пожар полностью потушили.

- Пострадавших и погибших нет, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Причины пожара уточняются. По предварительным данным, пожар мог возникнуть из-за неисправной проводки. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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