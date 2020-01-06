2020-01-06T15:55:16+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 6-7 января: температура опустится до -10 градусов

В Рождественскую ночь жителям Кубани стоит готовиться к резкому похолоданию
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода на Кубани переменчивая. Но все-таки, говорят синоптики, настоящая зима будет. 6 января в Краснодарском крае преимущественно без осадков, однако в предгорных и горных районах ожидается дождь, возможен мокрый снег.

Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем будет держаться на отметке +7-9 градусов, на Черноморском побережье теплее - 10-12 градусов со знаком плюс. Однако метеорологи обещают дождь.

А вот в ночь на 7 января, когда тысячи православных отправятся в храмы и церкви, чтобы провести Рождественскую службу, на Кубань придет похолодание.

Морозно будет в Мостовском и Отрадненском районах - ночью температура воздуха опустится до 10 градусов, днем же - выше нуля не поднимется. В центральной части края чуть теплее - ночью 5 градусов ниже нуля, днем воздух прогреется лишь до 2 градусов тепла.

В большинстве районов края ожидаются осадки - дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица.

Комфортнее всего на Черноморском побережье - дневные отметки достигнут +8-10 градусов. Правда, здесь до вечера будет лить дождь.

- Ночью и утром на участке АнапаГеленджик порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду, днем - 17-20 метров в секунду, - сообщает Краснодарский краевой гидрометцентр.

В кубанской столице в ночь на 7 января прогнозируют туман и дождь с образованием наледи, так что будьте аккуратны утром. Ветер слабый - 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью - минус 3 градуса, днем - около 2 градусов тепла.

Правда, по прогнозам синоптиков, уже к вечеру 7 января начнет холодать, а ночью пойдет снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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