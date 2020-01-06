2020-01-06T11:02:11+03:00
Общество

В огне 500 квадратных метров: в Сочи загорелась хозпостройка

В пожаре никто не пострадал
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Причины пожара устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Причины пожара устанавливаются. Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Сообщение о возгорании сочинским пожарным поступило в 06:59 в понедельник, 6 января. Один из очевидцев рассказал, что горит нежилое здание на улице Краснофлотской в селе Казачий Брод Адлерского района.

- По прибытии к месту первого подразделения установлено, что горит хозяйственная постройка. Огнем было охвачено 300 квадратных метров площади, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Однако позже, площадь пожара увеличилась - до 500 квадратов.

- В 08:29 возгорание локализовали, а в 09:55 полностью ликвидировали, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Сейчас пожарные проводят проливку сгоревших конструкций. Причины возгорания устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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