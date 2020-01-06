2020-01-06T11:45:17+03:00
Звезды

Кубанский казачий хор впервые выступит с Рождественским концертом в Кремле

Выступление состоится 12 января
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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Кубанский казачий хор известен далеко за пределами Краснодарского края. Знаменитый коллектив выступал на разных площадках, в том числе и в Кремле. Но впервые они выступят с сольным рождественским концертом. Выступление состоится 12 января.

А 7, 8 и 9 января Кубанский казачий хор по традиции споет в краснодарском ЦКЗ. Стоит отметить, что билеты практически распроданы.

- Маэстро Виктор Захарченко со своими артистами порадуют зрителей оживающим на сцене ярким театрализованным представлением, – сообщили в минкульте региона. - Будут и святочные обряды, и библейские истории, и зажигательные танцы, и песенные премьеры.

В программу включены духовные произведения и молитвы.

Отметим, что хор был создан за год до наполеоновского нашествия в 1811 году, при Александре I: казаки участвовали во всех российских войнах и революциях.

С октября 1996 года Государственный академический Кубанский казачий хор официально признан историческим преемником Войскового певческого хора Кубанского казачьего войска 1811 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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