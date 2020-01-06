В канун Рождества автобусы в Сочи будут работать до 3 часов ночи

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:24:03+03:00

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Во всех храмах Краснодарского края в Рождественскую ночь пройдут богослужения. Сочи не станет исключением. Для удобства прихожан власти города решили продлить работу автобусов - общественный транспорт будет курсировать до глубокой ночи.

- В ночь на 7 января дольше будут ходить девять автобусов, речь идет о маршрутах №1, 4, 11, 22, 38, 56, 60, 87, 92, - говорят в сочинской администрации. - Работать они будут до 03:00.

Власти курорта уточняют, что в рождественскую ночь божественные литургии пройдут в 28 храмах. Богослужения начнутся в 23:00, а завершатся ориентировочно к 02:00. Таким образом, сочинцы смогут добраться до дома на общественном транспорте.

Цена билета за проезд останется прежней.

НА ЗАМЕТКУ!

Вопросы по работе автобусов можно задать, позвонив по телефону горячей линии - 8-918-665-2-665.

ИСТОЧНИК KP.RU