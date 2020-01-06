2020-01-06T17:16:32+03:00
Происшествия

На Кубани пятиклассник, которому при взрыве петарды оторвало три пальца, на учете не состоял

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело
Евгения СОРОКА
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Все новогодние праздники мальчик провел в больнице. Фото: Алла ШАФИГУЛИНАВсе новогодние праздники мальчик провел в больнице. Фото: Алла ШАФИГУЛИНА
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В обстоятельствах несчастного случая в станице Староминской Краснодарского края продолжают разбираться правоохранители. Напомним, в канун Нового года мальчику оторвало три пальца петардами.

В тот день 10-летний Павел (имя изменено - Авт.) вместе с друзьями играл около дома с петардами. Поджигая, они бросали их, а затем разбегались. В какой-то момент одна из петард попала в рукав куртки Паши, а затем взорвалась. На крики школьника сбежались взрослые, которые и вызвали скорую.

- В приемное отделение мальчик поступил с тремя оторванными пальцами правой руки, также у него была обширная рваная рана правой кисти, - рассказывали «КП» - Кубань» врачи в больнице. - Сразу после госпитализации его отправили в операционное реанимационное отделение.

Состояние 10-летнего школьника удалось стабилизировать. Однако все новогодние праздники он провел в больнице.

- Известно, что мальчик проживает в полной семье, он учится в одной из местных школ, на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоит, - сообщает источник в правоохранительных органах.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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