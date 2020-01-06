2020-01-06T18:55:43+03:00
Общество

В аварии на трассе Джубга – Сочи погибла семья из Туапсинского района

Обстоятельства ДТП уточняются
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: vk.com/dtpsochiФото: vk.com/dtpsochi
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Авария произошла в ночь на 6 января на 59-м километре трассы Джубга – Сочи.

По предварительным данным, водитель за рулем Toyota Corolla решил обогнать авто и выехал на встречную полосу, не заметив движущийся Mercedes.

После столкновения иномарки отбросило на обочину. Очевидцы аварии вызвали скорую.

Фото: vk.com/dtpsochi

Фото: vk.com/dtpsochi

- В результате ДТП 38-летняя женщина и 42-летний мужчина, находившиеся в Toyota, скончались от полученных травм на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.

В местную ЦРБ госпитализировали пассажирку Mercedes, она получила травмы, но ее состояние не вызывает опасений у врачей.

Причины аварии уточняются. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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