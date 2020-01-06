В аварии на трассе Джубга – Сочи погибла семья из Туапсинского района
Авария произошла в ночь на 6 января на 59-м километре трассы Джубга – Сочи.
По предварительным данным, водитель за рулем Toyota Corolla решил обогнать авто и выехал на встречную полосу, не заметив движущийся Mercedes.
После столкновения иномарки отбросило на обочину. Очевидцы аварии вызвали скорую.
Фото: vk.com/dtpsochi
- В результате ДТП 38-летняя женщина и 42-летний мужчина, находившиеся в Toyota, скончались от полученных травм на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Краснодарскому краю.
В местную ЦРБ госпитализировали пассажирку Mercedes, она получила травмы, но ее состояние не вызывает опасений у врачей.
Причины аварии уточняются. В обстоятельствах ДТП разбираются автоинспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU