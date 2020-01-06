2020-01-06T19:01:11+03:00
Спорт

Форвард «Локо» Драган Апич перешел в испанский «Бургос»

Там он продолжит выступать до конца сезона 2019/20
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Драган Апич. Фото: lokobasket.comДраган Апич. Фото: lokobasket.com
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Форвард ПБК «Локомотив-Кубань» Драган Апич проведет вторую половину сезона в «Бургосе», который ведет борьбу за попадание в плей-офф чемпионата Испании. Об этом сообщили представители клуба.

- Принято решение отправить Драгана в аренду в испанский «Бургос», для того, чтобы он получал игровую практику и рос, как игрок, - сказал главный тренер «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин. - В Единой Лиге ВТБ существует лимит на иностранных игроков, могут играть только шесть человек, так что Апич не смог бы получать достаточное количество игрового времени.

Драган провел 10 матчей в Еврокубке в сезоне 2019/20 в составе «красно-зеленых», за 11.4 минут на площадке он набирал в среднем 4.9 очков + 1.9 подборов.

- Лучшим матчем Драгана в сезоне 2019/20 стала выездная игра против «Енисея» в Красноярске, где форвард «Локо» набрал 15 очков и сделал 5 подборов, - сообщают в клубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Форвард «Локо» Драган Апич перешел в испанский «Бургос»
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