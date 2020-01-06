В Новороссийске микроавтобус сбил 2-летнюю девочку
ДТП случилось накануне вечером на улице Советов в городе-герое.
- На дороге в районе дома №18 напротив администрации Новороссийска под колеса автомобиля попала двухлетняя девочка, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в ОГИБДД УМВД России по Новороссийску.
Малышка неожиданно выбежала на проезжую часть. Родителей рядом с ней не было.
К счастью, ребенок сильно не пострадал. Госпитализация малышке не понадобилась.
- Девочку осмотрели медики, ей назначено амбулаторное лечение, - добавляют в ОГИБДД УМВД России по Новороссийску.
Напомним, ранее сообщалось, что в аварии на трассе Джубга – Сочи погибла семья из Туапсинского района. Пара хотела обогнать машину, но, выехав на встречку, врезалась в другую иномарку. Спасти людей не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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