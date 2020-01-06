В Геленджике 12-летний мальчик выжил после падения из окна на 4 этаже

6 Янв. 2020 2020-01-06T20:23:32+03:00

С травмами его госпитализировали в больницу

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12-летний школьник из Геленджика почти две недели находится в реанимационном отделении городской больницы. Сюда мальчика доставили с серьезными травмами, который он получил после падения с высоты.

Как стало известно, парень выпал из окна четвертого этажа собственной квартиры.

- У ребенка диагностированы закрытый перелом крестца левой лонной кости, закрытый перелом правой голени со смещением, ушибы грудной клетки и левого предплечья, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Первым делом, они проверят отца, с которым живет подросток.

- Когда школьник пришел в себя, он рассказал о том, что отец применяет в отношении него физическую силу, - добавляет источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU