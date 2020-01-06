«Это Россия, детка!»: на Красной Поляне запечатлели бегущего по дороге медведя

6 Янв. 2020 2020-01-06T21:28:22+03:00

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В Сочи заметили бегущего по дороге медведя. Косолапого увидели на трассе, ведущей на Красную Поляну.

Как сообщает «СочиСтрим», мишку запечатлели на камеру мобильного. На кадрах видно, как автомобиль едет по одной полосе дороги, а медведь бежит по другой.

- Встреча с медведем на дороге в районе Медвежьего угла 4 января, – написал автор ролика. - Вот, бывает, оказывается, что медведи ходят по дорогам… Это Россия, детка.

Зоологи отмечают, что хищник для человека он серьезной опасности не представляет, если быть осторожным.

В Сочи запечатлели бегущего по дороге медведя Видео: instagram.com/marinabraliuk.

Стоит сказать, что гости и жители Сочи не раз встречали медведей в Сочи. Правда, обычно бодрствующего косолапого видят летом или осенью. В январе он должен быть в зимней спячке. Но, по всей видимости, из-за теплой погоды он вовремя не уснул и теперь плутает в поисках еды.

ИСТОЧНИК KP.RU