В Новороссийске в новогоднюю ночь охранники избили двух посетителей ресторана

6 Янв. 2020 2020-01-06T21:57:50+03:00

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Это инцидент произошел еще в ночь на 1 января, однако информация о потасовке в соцсетях появилось лишь спустя 6 дней.

Как сообщает один из очевидцев произошедшего, все случилось в одном из ресторанов в центре Новороссийска. Пять крепких парней вытолкнули из заведения двух посетителей, после чего они повалили их на пол и несколько раз ударили. Одному из лежащих мужчин работники ресторана нанесли удары в голову.

Момент драки попал в объективы камер мобильных телефонов.

- Общей картины никто не видел, все на охрану накинулись, - говорит одна из посетительниц. - Эти пьяные мужчины вначале сами кидались на охрану и к людям приставали, которые собрались Новый год отметить. Правильно работники сделали, что вышвырнули их на улицу.

В полицию заявлений от пострадавших не поступало. Однако после того, как видео потасовки появилось в Сети, правоохранители назначили проверку.

- В ходе проверки действиям охранников будет дана соответствующая оценка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Причины конфликта устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU