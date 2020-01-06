В Новороссийске в новогоднюю ночь охранники избили двух посетителей ресторана
Это инцидент произошел еще в ночь на 1 января, однако информация о потасовке в соцсетях появилось лишь спустя 6 дней.
Как сообщает один из очевидцев произошедшего, все случилось в одном из ресторанов в центре Новороссийска. Пять крепких парней вытолкнули из заведения двух посетителей, после чего они повалили их на пол и несколько раз ударили. Одному из лежащих мужчин работники ресторана нанесли удары в голову.
Момент драки попал в объективы камер мобильных телефонов.
- Общей картины никто не видел, все на охрану накинулись, - говорит одна из посетительниц. - Эти пьяные мужчины вначале сами кидались на охрану и к людям приставали, которые собрались Новый год отметить. Правильно работники сделали, что вышвырнули их на улицу.
В полицию заявлений от пострадавших не поступало. Однако после того, как видео потасовки появилось в Сети, правоохранители назначили проверку.
- В ходе проверки действиям охранников будет дана соответствующая оценка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Причины конфликта устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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