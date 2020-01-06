«Тихий аэропорт» с фонтанами и детскими площадками: краснодарцы предложили идеи для нового аэровокзала
Теперь краснодарцы могут поделиться предложениями, как сделать будущий терминал воздушной гавани максимально комфортным. На сайте аэровокзала появился раздел, который называется «банк идей для нового аэропорта».
- Нам поступило порядка 50 предложений, - сообщают в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.
Среди пожеланий просьба обустроить детские площадки, внедрить раздельный сбор мусора, установить web-камеры для демонстрации взлетов и посадок самолетов.
При этом большинство краснодарцев хотят, чтобы аэропорт был тихим, а рядом со зданием разбить внутренний дворик с фонтаном и высаженными деревьями в виде самолетов.
- Концепция «Тихий аэропорт» предполагает сокращение количества объявлений, транслируемых по громкой связи, и снижение шумового воздействия на пассажиров, - объясняют в пресс-службе международного аэропорта.
Организаторы обещают исполнить все пожелания будущих пассажиров нового аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU