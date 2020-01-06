«Тихий аэропорт» с фонтанами и детскими площадками: краснодарцы предложили идеи для нового аэровокзала

6 Янв. 2020 2020-01-06T22:21:36+03:00

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Теперь краснодарцы могут поделиться предложениями, как сделать будущий терминал воздушной гавани максимально комфортным. На сайте аэровокзала появился раздел, который называется «банк идей для нового аэропорта».

- Нам поступило порядка 50 предложений, - сообщают в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

Среди пожеланий просьба обустроить детские площадки, внедрить раздельный сбор мусора, установить web-камеры для демонстрации взлетов и посадок самолетов.

При этом большинство краснодарцев хотят, чтобы аэропорт был тихим, а рядом со зданием разбить внутренний дворик с фонтаном и высаженными деревьями в виде самолетов.

- Концепция «Тихий аэропорт» предполагает сокращение количества объявлений, транслируемых по громкой связи, и снижение шумового воздействия на пассажиров, - объясняют в пресс-службе международного аэропорта.

Организаторы обещают исполнить все пожелания будущих пассажиров нового аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU