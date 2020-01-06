Соседи не могли достучаться: в Новороссийске спасли потерявшую сознание женщину
Этот инцидент произошел в городе-герое. Бдительные соседи одного из жилых домов по улице Пинайской забили тревогу, когда не смогли дозвониться по телефону до пожилой женщины. На стук в дверь тоже никто не отозвался.
Фото: Алексей ОДЕРОВ.
- Получив сообщение, мы выехали по адресу, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Уже на месте спасатели решили не вскрывать входную дверь. А с помощью приставной лестницы залезть в квартиру через окно. Вскрыть оконную раму помогли слесарные инструменты.
Когда спасателю удалось пробраться в квартиру, то он обнаружил на полу лежащую женщину. Она была без сознания.
Фото: Алексей ОДЕРОВ.
- На место вызвали скорую, пока медики ехали, мы оказали доврачебную помощь. К счастью, бабушку удалось спасти, - добавил Алексей Одеров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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