2020-01-06T22:34:41+03:00
Происшествия

Соседи не могли достучаться: в Новороссийске спасли потерявшую сознание женщину

Залезть к ней удалось через окно [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей ОДЕРОВ.Фото: Алексей ОДЕРОВ.
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Этот инцидент произошел в городе-герое. Бдительные соседи одного из жилых домов по улице Пинайской забили тревогу, когда не смогли дозвониться по телефону до пожилой женщины. На стук в дверь тоже никто не отозвался.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

- Получив сообщение, мы выехали по адресу, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска Алексей Одеров. - Уже на месте спасатели решили не вскрывать входную дверь. А с помощью приставной лестницы залезть в квартиру через окно. Вскрыть оконную раму помогли слесарные инструменты.

Когда спасателю удалось пробраться в квартиру, то он обнаружил на полу лежащую женщину. Она была без сознания.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

Фото: Алексей ОДЕРОВ.

- На место вызвали скорую, пока медики ехали, мы оказали доврачебную помощь. К счастью, бабушку удалось спасти, - добавил Алексей Одеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Соседи не могли достучаться: в Новороссийске спасли потерявшую сознание женщину
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