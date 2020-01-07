В Сочи на людной трассе заметили бегущего медведя

7 Янв. 2020 2020-01-07T09:42:32+03:00

Проезжающие мимо водители зафиксировали его на видео

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В Сочи автомобилисты, проезжающие по дороге в районе Медвежьего угла 4 января, сняли на видео бегущего по трассе медведя. Животное испуганно двигалось по встречке.

- Вот такая встреча с медведем. На видео его зафиксировал водитель нашей больницы. Вот, бывает, оказывается, что медведи ходят по дорогам...Это Россия, детка..., - подписала редкие кадры Марина Бралюк.

В Сочи запечатлели бегущего по дороге медведя Видео: instagram.com/marinabraliuk.

К счастью, встречные автомобили вовремя разъезжались в стороны, заметив зверя. Под машину он не попал, скрывшись в итоге в зарослях.

Надо сказать, это непервый случай встречи человека с медведем в Сочи. Однако все предыдущие случаи происходили в летнее время. Зимой хищник должен был находиться в спячке. Однако теплая сочинская зима, по всей видимости, способствовала изменению медвежьих привычек.

ИСТОЧНИК KP.RU