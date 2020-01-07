2020-01-07T09:42:32+03:00
Общество

В Сочи на людной трассе заметили бегущего медведя

Проезжающие мимо водители зафиксировали его на видео
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Сочи автомобилисты, проезжающие по дороге в районе Медвежьего угла 4 января, сняли на видео бегущего по трассе медведя. Животное испуганно двигалось по встречке.

- Вот такая встреча с медведем. На видео его зафиксировал водитель нашей больницы. Вот, бывает, оказывается, что медведи ходят по дорогам...Это Россия, детка..., - подписала редкие кадры Марина Бралюк.

В Сочи запечатлели бегущего по дороге медведя Видео: instagram.com/marinabraliuk.

К счастью, встречные автомобили вовремя разъезжались в стороны, заметив зверя. Под машину он не попал, скрывшись в итоге в зарослях.

Надо сказать, это непервый случай встречи человека с медведем в Сочи. Однако все предыдущие случаи происходили в летнее время. Зимой хищник должен был находиться в спячке. Однако теплая сочинская зима, по всей видимости, способствовала изменению медвежьих привычек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рождественскую ночь прошли богослужения в 48 храмах Краснодара
На Кубани в Рождество пойдет снег
Туристка погибла, сорвавшись с обрыва в Адыгее, когда делала эффектное фото
В Сочи на людной трассе заметили бегущего медведя
Соседи не могли достучаться: в Новороссийске спасли потерявшую сознание женщину
«Тихий аэропорт» с фонтанами и детскими площадками: краснодарцы предложили идеи для нового аэровокзала
В Новороссийске в новогоднюю ночь охранники избили двух посетителей ресторана
«Это Россия, детка!»: на Красной Поляне запечатлели бегущего по дороге медведя
В Геленджике 12-летний мальчик выжил после падения из окна на 4 этаже
В Новороссийске микроавтобус сбил 2-летнюю девочку
Форвард «Локо» Драган Апич перешел в испанский «Бургос»
В аварии на трассе Джубга – Сочи погибла семья из Туапсинского района
На Кубани пятиклассник, которому при взрыве петарды оторвало три пальца, на учете не состоял
В канун Рождества автобусы в Сочи будут работать до 3 часов ночи
Вышла без верхней одежды и телефона: на Кубани пятые сутки ищут пропавшую в Новый год 19-летнюю девушку
В Новороссийске женщина умерла в запертой квартире
Погода в Краснодарском крае 6-7 января: температура опустится до -10 градусов
По пути из Краснодара в Гомель пропала женщина
В Новороссийске на Рождество перекроют движение на нескольких улицах
Кубанский казачий хор впервые выступит с Рождественским концертом в Кремле